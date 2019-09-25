لم يلتزموا بمواعيد العمل.. إحالة 249 طبيبا وموظفا في البحيرة للتحقيق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تنسيق رؤساء الوحدات المحلية، مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية، بتشكيل لجان للمرور الميدانى داخل المستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المراكز والمدن؛ لتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل، والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكل مدن ومراكز المحافظة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير.

وشكلت إدارات الرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والمحمودية، اليوم، لجانا للمرور المفاجئ على عدد من المنشآت الصحية والخدمية بمراكز إيتاى البارود وشبراخيت والمحمودية، أسفرت عن إحالة 249 من الأطباء والممرضين والموظفين للتحقيق.

وجرى إحالة 175 طبيبا وممرضا بمستشفى إيتاي البارود العام للتحقيق لعدم تواجدهم في العمل أثناء المواعيد الرسمية للعمل حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إحالة 44 من العاملين بمستشفى شبراخيت المركزي تخلفوا عن مواعيد العمل الرسمية بدون سند قانونى، إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بأم حكيم بمركز ومدينة شبراخيت لغيابهم عن العمل، إحالة 25 موظفا بالوحدة الصحية بقرية فيشا بمركز ومدينة المحمودية لغيابهم عن العمل، وجرى إحالة المقصرين للشئون القانونية.