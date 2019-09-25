يقوم وفد من مجلس الشعب الأعلى "البرلمان" في كوريا الشمالية، بزيارة روسيا في الفترة بين 20 - 23 أكتوبر المقبل، وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم، أن زيارة الوفد الكوري الشمالي تأتي تلبية لدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان"، فالنتينا ماتفيينكو، ومن المتوقع أن يضم الوفد 12 عضوا برئاسة رئيس البرلمان باك تاي سونج، وسيلتقي باك تاي سونج والوفد المرافق له مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وستكون له لقاءات أيضا في وزارة الخارجية ومجلس الدوما .

يُذكر أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو كانت قد زارت قبل عدة شهور كوريا الشمالية.