أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الكاتب الراحل محمود تيمور في مشروع "عاش هنا"، الذي يعمل على توثيق رموز مصر لمختلف الأجيال، ويمكن للمارة مشاهدة لافتة تحمل اسم محمود تيمور وعنوانه 6 شارع الأمير حسين - الزمالك بالقاهرة.

-ولد محمود تيمور في 16 يونيه 1894 بدرب سعادة، بالدرب الأحمر.

- عمل في قلم الترجمة بوزارة الحقانية، ثم في قسم السكرتارية بوزارة الخارجية، في عام 1927.

- اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية 1949.

- نال إنتاجه القصصي جائزة مجمع اللغة العربية بمصر سنة 1947.

- حصل على جائزة فؤاد الأول في الأدب عام 1950.

- حصل جائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة 1963 من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

ومن أبرز أعماله :"الشيخ جمعة"، "رجب أفندي"، "الحاج شلبي"، "نداء المجهول "، "كليوباترا في خان الخليلي"، "عم متولي"، "الشيخ سيد العبيط"، "الأطلال"، "قلب غانية"، "مكتوب على الجبين"، "قال الراوي"، "المصابيح الزرق"، "بنت اليوم".

كما كتب مسرحيات مثل: "حواء الخالدة"، "اليوم خمر"، "صقر قريش"، "عروس النيل"، "كذب في كذب".

وله في أدب الرحلة: "أبو الهول يطير"، "شمس وليل"، "جزيرة الحب"، ومن دراساته الأدبية: "نشوء القصة وتطورها"، "طلائع المسرح العربي"، "ضبط الكتابة العربية"، "معجم الحضارة"، "أدب وأدباء"، "القصة في الأدب العربي".