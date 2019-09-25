واصلت الإمارات عبر فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف في عدد من الولايات السودانية، لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المستفيدين لـ30 ألف أسرة سودانية أي نحو 150 ألف شخص.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وبدعم من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي أفرزتها الفيضانات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم أنّوزير المالية والتخطيط الاقتصادي الإماراتي الدكتور إبراهيم البدوي، ثمّن خلال لقائه السفير السوداني لدى بلاده حمد محمد حميد الجنيبي، دور الإمارات الكبير ووقوفها مع الشعب السوداني في تقديم المساعدات.

وسيّرت مؤسسة خليفة الإنسانية قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التي لحقت بولاية النيل الأبيض التي تقع وسط السودان وتعد من أكثر الولايات تضررا، وشملت المساعدات 10 آلاف سلة غذائية تحتوي العناصر الغذائية الأساسية، إضافة لـ358 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

وقال مصدر مسؤول في وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: "نحن اليوم ننفذ المرحلة الثالثة من الإغاثة وموجودون في ولاية النيل الأبيض والقرى التابعة لها، وشاهدنا الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة ومعاناة السكان، إذ عملنا جنبا إلى جنب مع مفوضية العون الإنساني في السودان الشقيق على إغاثة أكثر من 50 ألف شخص في هذه المنطقة المنكوبة".

وأشار المصدر إلى أنّ الفريق الإغاثي نفذ المرحلة الأولى في منطقتي الجيلي وودرملي، وتم توزيع 4 آلاف طرد غذائي و400 خيمة إيواء للعوائل التي فقدت منازلهم، والمرحلة الثانية في ولاية الجزيرة وتم توزيع 6 آلاف طرد غذائي مع 200 خيمة إيواء.