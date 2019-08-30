قال والي ولاية النيل الأبيض السودانية المكلف حيدر علي الطريفي، اليوم، إن عددا من القرى دُمرت بالكامل في الولاية جراء السيول والفيضانات، وأنهار أكثر من 15 ألف منزل.

وأضاف لدى لقائه وفدا من وزارة الصحة الاتحادية، برئاسة الدكتور سليمان عبدالجبار وكيل الوزارة المكلف، زار الولاية للإطلاع على الأضرار فيها، أن السيول أثرت على الأوضاع الصحية والبيئية في عدة مناطق، لافتا إلى أن الولاية قدمت دعما محدودا لتلك المناطق، التي تحتاج إلى محطات مياه، لكن قطع الطرق تسبب في صعوبة إيصالها.

وطالب وفد وزارة الصحة بتقييم الوضع ميدانيا وتقديم الدعم اللازم لاحتواء الآثار الصحية، فيما قال الدكتور سليمان عبدالجبار إن الزيارة هدفها الوقوف ميدانيا على الأوضاع الصحية بالولاية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لإزالة الآثار السلبية، وتعزيز الصحة.

ولقي نحو 70 شخصا مصرعهم جراء السيول في 16 ولاية سودانية، من بينهم 12 شخصا في ولاية النيل الأبيض، الأكثر تضررا من السيول والفيضانات.