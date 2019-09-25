قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنّ أمن الخليج حيوي للعراق، وأنّ استقرار العراق مصلحة للجميع وتغييبه يؤدي إلى توتر المنطقة.

وأعرب صالح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتنقلها قناة "العربية"، عن إدانته لاستهداف أمن السعودية، مشددا على أنّ العراق لن يكون منطلقا لعدوان ضد دول الجوار وأنّ علاقاته تتعزز بالعمق العربي والخليجي.

لفت الرئيس العراقي إلى أنّ الإرهاب يستغل الفراغات السياسية والأمنية ويجب العمل على ملئها، موضحا أنّ النصر العسكري على تنظيم داعش الإرهابي مهم، لكن التنظيم يحاول رص صفوفه عبر خلاياه، داعيا في الوقت ذاته إلى معالجة المشكلات المتراكمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.