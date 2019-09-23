قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الصين في كل المجالات.

جاء ذلك في كلمة مقتضبة ألقاها رئيس الوزراء العراقي خلال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الاقتصادي "العراقي الصيني"، الذي نظمته السفارة العراقية لدى الصين في العاصمة بكين.

وقدم عبد المهدي، خلال مراسم افتتاح المنتدى، التهاني للجانب الصيني بحلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، معربا عن أمله في أن يعزز المنتدى العلاقات بين البلدين.

وأُقِيمت 6 جلسات خاصة موازية خلال فعاليات المنتدى، وأجرى 300 من رجال الأعمال الصينيين والعراقيين مناقشات حول التعاون الثنائي في مجالات النفط والكهرباء والأمن والدفاع والإسكان والصناعة والنقل والاتصالات وغيرها.