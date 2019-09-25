تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في الدقهلية اليوم، من السيطره علي حريق شب ببعض النباتات والحشائش بجوار المعهد اللاسلكي بطلخا دون أي خسائر بشرية

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بنشوب حريق في بعض المخلفات الزراعية في أرض فضاء بجوار معهد اللاسلكي.

انتقلت إلي مكان الحريق إدارة الحماية المدنية وقيادات رئاسة مركز ومدينة طلخا، وسيارة إطفاء وتمكنت من السيطره علي الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحديد المتسبب في الحريق. يذكر أن الأجهزة المعنية تكثف جهودها لمنع أي أدخنة أو حرائق في هذا الوقت من كل عام لمنع ظهور السحابة السوداء.