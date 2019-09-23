نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة - السد العالي.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي وامتدت النيران لعربتي خردة بحوش محطة المنيا، بعيداً عن المحطة وجرى إطفاؤها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولا خسائر مادية أو بشرية كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها إثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين.