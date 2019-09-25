قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ القارة السمراء أدركت أهمية تلبية رؤية تلبي طموحات واحتياجات شعوبها من خلال "أجندة أفريقيا 2063"، مبينًا أنَّ ذلك يأتي في ظل التوافق الدولي على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة: "لاشك أنَّ للمجتمع الدولي مصلحة في دعم الإطار التنموي؛ ليس فقط من دافع التضامن وإنما من منطلق وحدة المصير المشترك، بل وأيضًا الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية بأفريقيا على الاقتصاد العالمي ككل وعلى رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.

وما يضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية 74 للجمعية العامة موضوع "الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا" واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال.

وأكدت تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولي، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.