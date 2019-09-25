عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل في عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية، حضره وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، وعدد من مسؤولي وزارة النقل.

واستعرض وزير النقل الدراسة التي جرى إعدادها بهدف رفع كفاءة وتطوير الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن حتى السلوم بطول 360 كم، والمقسمة على 5 مراحل بداية من المرحلة الأولى والتي تتضمن العمل على توسعة ورفع كفاءة الطريق الساحلي "الاتجاه الجنوبي" من سيدي عبدالرحمن حتى الضبعة بطول 33 كم، والصيانة العاجلة البسيطة للاتجاه الشمالي سيدي عبد الرحمن - الضبعة بطول 17 كم، ورفع كفاءة المسافات الجارى تنفيذها بمطروح - السلوم الاتجاه الشمالي "كم 15-كم 50" بطول 35 كم، والاتجاه الجنوبي "كم 140 – كم 165" بطول 25 كم.

وتتضمن المرحلة الثانية توسعة ورفع كفاءة الطريق الساحلي "الاتجاه الشمالي" من سيدي عبد الرحمن حتى الضبعة بطول 33 كم، ويليها المرحلة الثالثة وتتضمن توسعة الطريق الساحلي بالاتجاهين من كم 163 الضبعة وحتى كم 270 مطروح بطول 107 كم، وبالنسبة للمرحلة الرابعة فتتضمن استكمال توسعة ورفع كفاءة طريق مطروح - السلوم "الاتجاه الجنوبي بطول 195 كم – الاتجاه الشمالي بطول 185 كم"، وأخيرا المرحلة الخامسة والتي تتضمن إنشاء طريق خدمة سيدي عبدالرحمن حتي مطروح بالإتجاهين بطول 140 كم.

وكلف رئيس الوزراء ببدء تنفيذ المراحل العاجلة خلال هذه الفترة لسعرة الانتهاء منها قبل الصيف.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الوضع الحالي للمنطقة المحيطة بحديقة "هابي لاند" بالمنصورة، حيث تتولي أحد المكاتب الهندسية وضع تصور مستقبلي لها لإقامة مشروع المنصورة بلازا "تجاري وسكني وفندقي"، وهو مشروع مُطل على الحديقة ويتضمن مولاً تجارياً وأبراجاً سكنية وفندقاً ومسار سكة حديد وكوبري معلق يربط حديقة هابي لاند بحديقة صباح الخير يا مصر بالمطاعم العائمة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض مشروع محطات قطارات صعيد مصر في "مثلث بشتيل"، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال توفير محطات نقل عام للركاب تتواكب مع العصر والتي تعتبر نواة مركزية لمنظومة النقل العام بمصر.