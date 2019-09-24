استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظ بنى سويف، تفقده للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بني سويف، حيث تابع مستشفى بني سويف العام، الذي تحول لمستشفى تخصصي في عام 2018، ليصبح تابعاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح مدير المستشفى أن المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المستشفى افتتحا في عامي 2016 ثم 2017، بواقع نحو 300 سرير بالأقسام الداخلية، و36 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية قلب، و9 أسرة قسطرة قلب، و36 غرفة عمليات، وحضانة، وقسم تعقيم مركزي، ومبنى للعيادات الخارجية، ومكاتب إدارية.

ولفت إلى أن المستشفى تشارك في تلقي حالات الطوارئ بالمدينة إلى جانب المستشفى الجامعي، التي تحتوي على 10 أسرة طوارئ، إلى جانب 5 أسرة إفاقة، كما يتضمن مبنى العيادات الخارجية العديد من التخصصات، ويبلغ عدد حضانات الأطفال 56 حضانة، وعدد ماكينات غسيل الكلى 3 ماكينات.

من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية الكاملة لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في تلك المرحلة تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بني سويف، أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف، بطول 2 كم، وذلك بتمويل ذاتي من المحافظة، وتتضمن أعمال التطوير إزالة التعديات التي كانت على الكورنيش أمام المحال التجارية، وإجراء بعض التوسعات، وبالتالي زيادة عرض الطريق ليصبح 30 مترا على الاتجاهين، ويتضمن المشروع تنفيذ ممشى علوي وسفلي على النيل مباشرة، وبه جزء للمشاه وآخر للدراجات، ومسرح مكشوف بالجزيرة.

وتتضمن أعمال التطوير كذلك إنهاء جميع أعمال المرافق قبل بدء أعمال التطوير، حيث تم تغيير أسلاك الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية، وتغيير أعمدة الكهرباء على نحو جمالي وحضاري.

كما تمت الإشارة الى أنه تم توفير الاعتماد المالي اللازم للبدء في إقامة ممشى مصر على النيل مباشرة، بطول 1.5 كم، وتم الانتهاء من التصميمات والدراسات اللازمة، وسيجرى تنفيذه على مراحل ليصبح واجهة حضارية هامة ومتنفسا لأهالي مدينة بني سويف.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، محور المستشار عدلي منصور على النيل، والذي تم الانتهاء منه، ويستعد للافتتاح الرسمي.

وأشار وزير النقل إلى أن المحور نُفذ بنسبة 100%، ويبلغ طول المحور 4.5 كيبومتر، ويربط طريق الكريمات الصحراوي الشرقى بطريق القاهرة أسوان الزراعي وطريق بني سويف الفيوم في الغرب، بما يساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتي نهر النيل عند مدينة بنى سويف، وإيجاد محور تنمية جديد يربط شرق وغرب المدينة، ويساهم في استثمار أراضيها.

وأوضح الوزير أن محور المستشار عدلي منصور ببني سويف أحد 7 محاور جديدة على النيل، تنفذ حاليا وهي محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، بتكلفة 9.5 مليار جنيه، لتضاف إلى المحاور السبعة على النيل التي انتهى تنفيذها في عام 2014 بتكلفة 10 مليارات جنيه، وهي محاور طلخا، وبنها، والخطاطبة، وجرجا، وبني مزار، وطما، ومحور روض الفرج.

يأتي تنفيذ تلك المحاور على النيل لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، ومن المخطط البدء في عدد 6 محاور أخرى على النيل اعتباراً من يوليو المقبل 3 منها في الصعيد، و3 محاور في الوجه البحري، واستكمال عدد محورين في طما وجرجا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.