بدأ الفريق الوقائي التابع لمكتب صحة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، في تنفيذ خطة تطعيم أطفال المدارس في الأودية والوديان التابعة للإدارة الصحية بشرم الشيخ.

وقال الدكتور عصام عبدالمطلب مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ أن الفريق قام بتطعيم أطفال الصف الثاني والرابع الابتدائي بمدرسه وادي مندر ووادي الشرفا ووادي خريزه بطعم الثنائي ضد أمراض الدفتريا والتيتانوس، وتطعيم طلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية بطعم ضد الالتهاب السحائي الثنائي .

وأضاف أن الفريق حرص علي توصيل الخدمات الطبية لتلاميذ وطلاب المدارس بالشكل المنشود، وقام الفريق بتوعيه الأطفال للحفاظ علي النظافة الشخصية واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من الأمراض المعدية للحفاظ علي صحتهم .