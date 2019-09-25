أحبطت الوحدة الأثرية بميناء الغردقة البحري، بالتعاون مع مباحث الميناء، فجر اليوم، تهريب 11 قطعة أثرية قبل خروجها بطريقة غير شرعية خارج البلاد مع أحد الركاب.

وقال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إنه تم العثور على هذه القطع داخل أمتعة أحد المسافرين، بعدما اشتبهت فيه وحدة مباحث ميناء الغردقة، التي فتشت أمتعته بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف: "عثر داخل الأمتعة عددا من القطع التي اشتبه في أثريتها، وجرى تشكيل لجنة أثرية برئاسة السيد حجازي علي عباس المشرف على الوحدات الأثرية بالغردقة والبحر الأحمر، التي أقرت أثرية القطع، التي ضمت دنانير تحمل اسم الملك الكامل، وترجع إلى العصر العباسي والأيوبي، إضافة إلى أجزاء من سرج خيل يرجع لعصر أسرة محمد علي باشا".

وصادرت الوحدة القطع لصالح وزارة الآثار طبقاً للقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق.