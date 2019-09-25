بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي، الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء- تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.

وأكد عبدالمهدي، تضامن بلاده مع المملكة وحرصها على أمن السعودية واستقرارها، فيما ثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجدداً إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء.

وأعرب عبدالمهدي عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.