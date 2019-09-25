أعلن مكتب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أن الأخير سيعلن مساء اسم الشخص الذي سيكلفه بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي.

نص البيان الصادر عن مكتب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي: "سيتم الإعلان عن الاختيار نحو الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت القاهرة)، خلال ختام اجتماع ريفلين برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومنافسه الرئيسي بيني جانتس".

وتسلم ريفلين بعد ظهر الأربعاء النتائج الرسمية للانتخابات الإسرائيلية في الكنيست، ومن المقرر عقد هذا الاجتماع الثلاثي في الساعة السادسة مساء (17,00 ت ق).

ويمكن أن يعين ريفلين أيا من نتنياهو وجانتس لتشكيل ائتلاف حكومي، وهو يشجع الاثنين على تشكيل حكومة وحدة.

وبموجب القانون لم يعد أمام ريفلين سوى أسبوع لاختيار الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وبحسب البيان فان ريفلين "اختار المضي قدمًا بدون تأخير".

وسيكون لدى رئيس الوزراء المكلّف مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة مع إمكان تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين، وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى.

وبحسب النتائج النهائية الرسمية التي اعلنت الاربعاء، فان حزب الليكود برئاسة نتنياهو فاز بمقعد إضافي، فيما خسر حزب يهودوت هتوراة المتحالف مع نتنياهو مقعدا .

وبذلك يكون الليكود قد حصل على 32 مقعداً في الكنيست، مقابل 33 مقعداً لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس من أصل 120 مقعدًا.