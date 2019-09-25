تعرف على الأوراق المطلوبة لتظلم المستبعدين من دعم التموين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بشأن التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقفة تموينيا بقرار لجنة العدالة اجتماعية.

وجاء نص المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، أن المواطن سيتقدم بتظلمه مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات بمكتب التموين التابع له، وكان في السابق يتقدم المستبعد من البطاقات بتظلمه عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح أن مكتب التموين يراجع التظلمات على الحذف من بطاقة التموين المقدمة من المواطنين وتسجلها على النظام موقع تموين دعم مصر، واضعا بيانات الرقم القومي ورقم المحمول ورقم البطاقة الذكية ونوع التظلم.

وأضاف الوزير أن المكتب يرسل الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديرية التموين على أن ترسل إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها cd.

وقال الوزير إن باب التظلمات سيفتح على أن يتم إرفاق صور المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني طبقا للآتي.

الأوراق المطلوبة للتظلم على الاستبعاد من دعم التموين

بالنسبة للمستبعدين بسبب مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالي، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري إضافة إلى أي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

أما بالنسبة للمستبعدين بسبب امتلاك سيارة أو أكثر، تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة، إضافة إلى صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وبالنسبة للمستبعدين بسبب استهلاك كهرباء عالية، يقدم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار ايصالات الكهرباء لصحاب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري إضافة إلى صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وبالنسبة لمن تم استبعادهم بسبب استهلاك فاتورة محمول عالية، يحضر فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري، وصورة من البطاقة التموينية تفععيلها.

أما بالنسبة للمستبعدين بسبب حيازة زراعية، تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدى حيازته لأرض زراعة من عدمه ومساحة الحيازة.

أما بالنسبة للمستبعدين بسبب مصاريف دراسية عالية، يقدم شهادة معتمدة من المديرية التي منها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن إضافة إلى البطاقة التموينة المراد تفعيلها.