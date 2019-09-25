أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأربعاء، أنه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقا سياسيا في البلاد.

وقال "ريفلين" لـ"نتنياهو"، أمام الصحفيين، "اكلفك تشكيل الحكومة"، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود".

وجاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس.

وقال نتنياهو إنه يجدد دعوته لبيني جانتس للانضمام إليه في إطار حكومة وحدة.