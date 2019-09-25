قرر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحرالمتوسط في دورته الـ35، المخرج التونسي الكبير، رشيد فرشيو، وسام عروس البحرالمتوسط، تقديرا لدوره في الحركة السينمائية العربية والتونسية كمخرجا سينمائيا قدم أعمالا حركت المشاعر والوجدان.

ومن أفلامه "يسرا" الذي عرض في مهرجان "كان" السينمائي عام 1972، وفيلم "أطفال القلق" عام 1976الذي عرض في مهرجان طشقند، ونال جائزة اليونيسيف بنيويورك، وقدم أيضا أفلام "خريف 86" و"كش ملك" 1994 و"الحادثة" في عام1999، ثم فيلمه "شوك الياسمين" 2013، كما شارك في لجان تحكيم عديدة في الدول العربية والأجنبية .

وتقلد "رشيد فرشيو" مناصب مهمة في عدة مهرجانات كأيام قرطاج مديرا للجنة المنظمة، ورئيسا للجنة الرقابة الوطنية للسينما، ونال وسام فارس للاستحقاق الثقافي من الجمهورية التونسية، وسبق أن كرمه مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عام 2016، ويأتي منحه وسام عروس البحر تعزيزا لمكانته ودوره الثقافي والسينمائي.

ويقام المهرجان في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد الأمير أباظة، وتحمل الدورة الحالية اسم النجمة نبيلة عبيد.