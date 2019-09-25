احتفت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير لها على موقع "يوتيوب"، ببيان وزارة الخارجية المصرية، التي فضحت وفندت أكاذيب الرئيس التركي رجب أردوغان.

وأوضح التقرير، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يّكف عن توجيه ادعاءات وافتراءات كاذبة بحق الدولة المصرية، آخرها أمس في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وجه عددًا من الافتراءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

وفي بيان هو الأقوى فندت الخارجية المصرية ادعاءات اردوغان وتصريحاته الواهية المتكررة وخاصة فيما يتعلق محمد مرسي، والتي تحمل مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها، حيث إن ادعاءات الرئيس التركي ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها.

وأشار التقرير، إلى أن بيان الخارجية المصرية أورد بالأرقام بعضًا مما يقترفه النظام التركي من انتهاكات تكشف عبثية حديث أردوغان عن العدالة، وهي وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير، الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرا.

كما أن بيان الخارجية تضمن وقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، فضلا عن فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية، ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

كما أورد البيان حقائق الدور المشبوه لتركيا في دعم ورعاية الارهاب في المنطقة والممارسات الخبيثة ومنها احتضان أردوغان لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية، فضلًا عن استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم.