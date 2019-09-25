أمرت الدائرة المدنية بمحكمة شربين، المنعقدة في غرفة المشورة، اليوم، حبس الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها (5 سنوات) بالكي في مناطق حساسة بسبب تبولها لا إراديا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في التهم الموجه إليها، بعد قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى المعارضات بالمحكمة بإخلاء سبيل المتهمة.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة "جنة محمد سمير حافظ ، 5 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وجري تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد" الدولى" لاستكمال العلاج.

انتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعى (س. ح.- 55 سنة) اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى (صفاء ع. ع.- 41 عاما- ربة منزل)، بالتعدى عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة "شقرف"، وكى الطفلة إثر تبولها لا إراديا.

بالفحص تبين أن الجدة كانت تسخن آلة حادة "شقرف" علي النار وتضعه علي مناطق مختلفة من جسد الطفلة، وظهرت آثار التعذيب علي ظهرها وعلى رجلها وفي أماكن حساسة، كما ظهرت بعض الحروق القديمة فى اماكن متفرقة.

بضبط الجدة وبسؤالها في محضر الشرطة، أنكرت الاتهامات الموجهة إليها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيق، التي قررت إحالة الطفلة للطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وأسبابها، وقرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل الجدة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وقررت المحكمة تجديد حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.