وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على امتلاكه الإرادة السياسية، والمتابعة الدؤوبة للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، وأنه حريص على توفير حياة كريمة لأهاليها.

وتفقد «مدبولى»، اليوم، عدداً من مشروعات تطوير المناطق العشوائية فى محافظة القاهرة، مثل مشروع «المحروسة 1 و2»، بمنطقة النهضة فى حى السلام، يرافقه وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وهو المشروع الذى وصفته رئاسة مجلس الوزراء فى بيان أمس، بأنه أحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.

"مدبولى" يتفقد مدرسة "المحروسة 1" لـ"التعليم الأساسى" ويستمع إلى الطلاب

وزار رئيس الوزراء مدرسة «المحروسة 1» للتعليم الأساسى، وتفقد فصول رياض الأطفال، والابتدائى والإعدادى، وتحاور مع عدد من الطلاب والطالبات، حيث سأل إحدى الطالبات: «كنتِ ساكنة فين؟»، فأجابت: «فى الشرابية»، فرد رئيس الوزراء: «وإيه رأيك فى الشقة هنا والمدرسة؟»، فقالت الطفلة: «طبعا المدرسة هنا أحلى، والبيت أحلى»، بينما قال أحد طلاب المرحلة الإعدادية لـ«مدبولى»: «أنا مبسوط جداً هنا، لأنى بنام على السرير لوحدى، وبلعب كورة فى الملعب اللى فى المشروع».

وقال وزير التربية والتعليم إن «المدرسة بها 33 فصلاً، و370 طالباً، وانتظم العام الدراسى بها منذ اليوم الأول، ومتوسط الكثافات ببعض الفصول 26 طالباً، ويتم تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب».

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع «المحروسة 1» الذى أقيم بأرض الـ33 فداناً بمنطقة النهضة يتكون من 128 عمارة تم تصميمها من خلال 4 نماذج معمارية، تضم 3157 وحدة سكنية، إضافة إلى وجود 84 محلاً تجارياً، و39 وحدة إدارية بتلك العمارات، ويتضمن عمارة لضيافة المرأة المعيلة، تضم 72 وحدة سكنية.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع «المحروسة 1» به عدد من المبانى الخدمية، تتمثل فى وجود 6 منافذ بيع، وحضانة للأطفال، ومركز طبى، ونقطة شرطة، ونقطة مطافى، ومسجد، بالإضافة إلى منطقة ملاعب، وذلك لخدمة ساكنى المنطقة، وسعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتناول الشرح مكونات مشروع المحروسة 2، حيث أكد وزير الإسكان أنه يقام على أرض الـ18 فداناً بمنطقة النهضة، ويتكون من 65 عمارة تم تصميمها من خلال 3 نماذج معمارية، وتضم تلك العمارات 1594 وحدة سكنية، وكذا عدد 6 وحدات إدارية، ويتضمن أيضاً عمارة لضيافة المرأة المعيلة، تضم 72 وحدة سكنية.

وأشاد «مدبولى» بهذا المشروع الذى وفر «حياة كريمة» لأهالينا سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وضمن لأطفالهم النشأة فى بيئة سكنية حضارية، كما كلف محافظ القاهرة برفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة للمشروع، خاصة رصف الطرق.

رئيس الوزراء يزور مشروع "مدينة معاً" لتطوير العشوائيات بحى السلام

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أيضاً «مدينة معاً» لتطوير العشوائيات بحى السلام ثان، وبرفقته وزيرا التنمية المحلية والإسكان، ومحافظ القاهرة، والمشروع هو أحد المشروعات التى تنفذها الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدنى، لتكون سكناً لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤسسة «معاً».

وتفقد رئيس الوزراء المدرسة التى يتم تنفيذها بالمشروع، وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، وتنفيذ الخدمات، لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف المشروع ونسب الإنجاز به، وتبلغ أرض المشروع 60 فداناً، مخصص منها 34.7 فدان للعمارات السكنية، فيما تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 14.20 فدان، و2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

وقال الوزير: يبلغ عدد العمارات السكنية فى المرحلة الأولى 46 عمارة، بواقع 1104 وحدات سكنية، فيما يبلغ عدد العمارات السكنية فى المرحلة الثانية 138 عمارة بعدد وحدات 3312 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالوحدات الخدمية بالمشروع تمت الإشارة إلى أن المدينة يوجد بها مستشفى، ومدرسة ابتدائى وإعدادى وحضانة ومدرسة ثانوى عام ونادٍ اجتماعى وحديقة طفل ومركز تجارى ومركز ثقافى وقاعة سينما ومسجد ودار لرعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، ودار لرعاية المسنين، فضلاً عن منطقة الورش والحرفيين.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ العمارات السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع مؤسسة معاً، والانتهاء منه فى 2014، كما تم الانتهاء أيضاً من العمارات السكنية فى المرحلة الثانية التى نفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتم البدء فى إجراءات التسليم الابتدائى للعمارات السكنية برئاسة صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لشبكات المرافق لكامل المشروع ومبانى الخدمات.

وقال مسئول المشروع إنه تم الانتهاء من تنفيذ 184 عمارة سكنية تضم 4 آلاف و416 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من أعمال شبكات المرافق بالمشروع فى 30 ديسمبر المقبل، مضيفاً أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ شبكتى المياه والصرف الصحى فى 30 أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم تنفيذ 26٪ من شبكات المياه، و58٪ من شبكة الصرف، و45٪ من شبكة الكهرباء.