السكر المكتوب على الجين مش لازم تشوفه العين، اجعل هذا شعارك ولا تخف، لا تترك نفسك للإحباطات عندما تجد الأب مريضاً أو الأم مصابة بالسكر، فتخفيض الوزن يقى إلى حد كبير، فاحتمال إصابة الشخص المصاب بالسمنة بمرض السكر هو ستة أضعاف الشخص صاحب الوزن الطبيعى، وفقاً لبيانات الدراسة المقدمة فى مؤتمر الجمعية الأوروبية السنوى.

قالت هيرمينا جاكوبوفيتش، من مركز أبحاث الميتابوليزم بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك: «وجدنا أن الأفراد الذين يعانون من نمط حياة غير مقبول والسمنة معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالسكرى من النوع الثانى بغض النظر عن المخاطر الجينية»، وأكدت أنه قد «وجدنا أن تأثير السمنة على خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى هو السائد على عوامل الخطر الأخرى، مما يبرز أهمية تخفيض الوزن فى الوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى».

فى تلك الدراسة قامت جاكوبوفيتش وزملاؤها بتحليل بيانات 1556 من البالغين، خلال 14 سنة من المتابعة، وجد الباحثون أن الالتزام بنمط الحياة المواتية والوزن الطبيعى يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر بشكل مستقل عن الاستعداد الوراثى للمرض.

ارتبطت السمنة، التى تم تحديدها على أنها مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30، بزيادة 5.8 ضعف من خطر الإصابة بمرض السكر بالمقارنة مع المشاركين ذوى الوزن الطبيعى، وكتب الباحثون: «الأفراد الذين يعانون من سوء نمط الحياة والسمنة معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى بغض النظر عن المخاطر الجينية».

(المرجع: Jakupovic H، وآخرون. الملخص 376. مقدم فى: الاجتماع السنوى للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكرى. 16-20 سبتمبر 2019، برشلونة، إسبانيا).

السكر من النوع الثانى هو مرض منتشر فى مصر التى لم تخرج بعد من طابور العشر دول الأولى فى العالم فى نسبة مرضى السكر، المرض ينتج عن عدة عوامل نتيجة تفاعل بين الجينات وأسلوب الحياة والبيئة، على مدى العقود الثلاثة الماضية، تضاعف انتشار مرض السكر من النوع 2 بأكثر من ثلاثة أضعاف، مدعوماً بأنماط الحياة غير الصحية بشكل متزايد والارتفاع الحاد فى انتشار السمنة، إلى جانب نمط الحياة والبيئة، تحدد الخلفيات الوراثية للأشخاص أيضاً جزءاً من قابليتهم للإصابة بهذا المرض.

باختصار.. البدانة هى تحت سيطرتك وفى مقدورك أن تتحكم فيها، لكن الوراثة قدر من الصعب التحكم فيه، ومن حسن الحظ أن يتوصل العلماء إلى أن خطر زيادة الوزن فى زيادة مرض السكر أكثر بكثير من خطر الوراثة، إذاً ابدأ بتخفيض وزنك ستكسب حتماً صحتك وتقى نفسك من مرض السكر حتى ولو مكتوب على جينك.