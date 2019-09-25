قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التنمية المستدامة تعد أحد أهم إنجازات التعاون الدولى والتنموى، وإحدى ركائز المجتمع الدولى متعدد الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة، اليوم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 74، أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة، أسهمت فى تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق ما زال طويلاً للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة، تتشابك فى آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يوماً بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك، وأهمية العمل الجماعى، وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات.

وتابع الرئيس: من هذا المنطلق، تتطلب جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التحرك فى 3 محاور، الأول: البناء على الالتزام السياسى من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعى الجاد، لبلوغ غاياتها وفقاً للأولويات الوطنية للدول.

والمحور الثانى: مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم، من خلال تهيئة مناخ دولى مُواتٍ.. ومحفّز.. لتدفق الموارد اللازمة، على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة، وذلك دون مشروطية سياسية، أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتمثل المحور الثالث فى سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، ودعم القدرات البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا، وبين جميع أركان العملية التنموية.

وأضاف: اتساقاً مع ما تقدم، فقد وضعت مصر محور التنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت فى طليعة الدول التى تبنت خططاً وطنية، تتكامل وتسهم فى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتَجَسَّدَ ذلك فى استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التى تستند إلى محرك أساسى يتمثل فى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، نجح فى تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل.

وتابع: «تستهدف تلك الجهود توفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بقطاعى الصحة، والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطاً أساسياً لأى تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار فى البشر.

كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية، وفى مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ».

واختتم الرئيس قائلاً: «مثلما توافقنا على المستوى الدولى على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت قارتنا الأفريقية أهمية صياغة رؤيتها التى تلبى طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة «أفريقيا 2063»، ولا شك أن للمجتمع الدولى مصلحة فى دعم هذا الإطار التنموى، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذا بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية فى أفريقيا على الاقتصاد العالمى ككل، وعلى نجاح رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة».

"السيسى" يستعيد وحدة "البيت الأفريقى" ويترأس قمتين لدعم استقرار شرق القارة وتسوية خلافات ثلاث دول

من جهة أخرى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترتبط بعلاقات أخوية مع الأشقاء فى كل من الصومال وكينيا.

وأشار «السيسى»، خلال قمة ثلاثية مع كلٍ من محمد عبدالله فارماجو رئيس الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، إلى أن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة قد مثل حافزاً لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة، ليس فقط من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقى، وإنما أيضاً لحرصها على الحفاظ على علاقات المودة والأخوة التى تربط الجانبين الكينى والصومالى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب كل من الصومال وكينيا، انطلاقاً من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى، والعلاقات المتميزة التى تربطها بكلتا الدولتين، لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر على علاقات الأخوة وحسن الجوار التى تربط بين البلدين الشقيقين.

لجنة ثنائية لإعادة الثقة بين كينيا والصومال تمهيداً لعودة العلاقات

وأوضح «راضى»، أن القمة شهدت إطلاع الرئيس على رؤى الرئيسين الصومالى والكينى فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدين، حيث تم استعراض كل التفاصيل ذات الصلة خلال مناقشات القمة، وتم التوافق على تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفورى فى إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية أية نقاط خلاف تمهيداً لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها.

وأشاد الرئيسان الصومالى والكينى بالقمة، لافتين إلى أنها تعكس نوايا مصر الصادقة لمراعاة مصالح الدولتين وشعبيهما، بما يؤدى إلى التركيز على العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وفى لقاء ثانٍ، شارك «السيسى»، اليوم، فى قمة ثلاثية مع كلٍ من إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتى، أوهورو كينياتا رئيس كينيا.

وأكد الرئيس أهمية توفيق وجهات النظر بين البلدين، وذلك من منطلق الحرص على دعم وحدة الموقف الأفريقى والحفاظ على تماسك الصف، لا سيما فى ظل حكمة الرئيسين الشقيقين.

وقال «متحدث الرئاسة»، إن القمة الثلاثية جاءت تلبية لطلب كل من جيبوتى وكينيا، انطلاقاً من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى، وكذا العلاقات المتميزة التى تجمع مصر بكلٍ من الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما.

وثمَّن الرئيسان الجيبوتى والكينى الاستجابة المصرية لعقد هذه القمة، وذلك فى ظل العلاقات الأخوية الراسخة لمصر مع أشقائها فى كل من جيبوتى وكينيا، إضافة إلى ما يجمع الدول الثلاث من روابط وصلات ومصالح مشتركة، مضيفاً أن القمة شهدت تبادل وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور، مع تأكيد أن منطقة الشرق الأفريقى تمر بمنعطف مهم فى تاريخها فى ظل تحديات كبرى تشهدها حالياً، والتى يتعين العمل على تجاوزها فى إطار روح الأخوة، وتضافر الجهود من أجل التركيز على العمل المشترك فى مواجهة تلك التحديات وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذى يتطلب من الجميع التحلى بروح الأخوة والتشارك ومد يد العون والمساعدة فى مواجهة المشاكل والتحديات التى تشهدها المنطقة.

من جانب آخر، التقى وفد من وزارة الصحة، بالرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية التى تعمل فى الاستثمار الصحى، برعاية مجلس الأعمال الدولى للتفاهم، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74.