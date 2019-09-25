قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم، في نيويورك، مع سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس تجاه قضايا القارة الأفريقية، والتي عبّر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.