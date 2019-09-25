"التنمية المحلية" تطالب المحافظات بحصر أعمال طلاء واجهات المبانى

طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظين بضرورة موافاتها بتقرير يتضمن إجمالى أعداد المبانى التى تم طلاؤها بمدن المحافظات والمناطق التى تم الانتهاء منها، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك فى إطار المتابعة الدورية من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات.

وقالت وزارة التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إنه سيتم عرض تلك التقارير فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية الاستمرار فى تنفيذ القرارات السابق صدورها بعدم إدخال أى مرافق لأى عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى، وذلك لحين تشطيب جميع الواجهات، على أن يكون دهان الواجهات بلون واحد للمبانى كلها.

وشددت الوزارة على قيام المختصين بالمحافظات بتحديد الألوان المناسبة لكل (مدينة - حى - منطقة) بما يساعد فى تحسين الصورة البصرية وإبراز الهوية العمرانية والطابع المعمارى، مع ضرورة المتابعة الميدانية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

عدم إدخال المرافق للعقارات غير مكتملة التشطيب الخارجى للحفاظ على المظهر الحضارى

وأشادت بالمبانى والعقارات التى تم تنفيذ القرار والتشطيب الجماعى لواجهاتها بما كان له بالغ الأثر فى إظهار الشكل الجمالى وتحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثيرة بالمحافظات.

ودعت إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى هذا الشأن ومساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ، بما يساعد فى تحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة فى إظهار الصورة الجمالية والحضارية لكل المدن، بدلاً من الطوب الأحمر الذى يغطى واجهات المنازل بصورة غير حضارية.

وأشارت إلى أن المحافظات تراعى فى تنفيذ ذلك التوجيه الأماكن الأثرية والمعمارية التى تتمتع بطبيعة خاصة، مشيرة إلى ضرورة مساندة كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لذلك التوجه من الدولة والقيادة السياسية، وحث وتحفيز المواطنين لتنفيذ القرار والاستفادة من تجربة عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة القاهرة، وما شهدته فى منطقة القاهرة الخديوية وإعادتها لسابق عهدها فيما يخص واجهات المبانى والعمارات فيها، بالإضافة إلى تجربة سابقة لمحافظة الجيزة فى توحيد لون عقارات ومبانى بعض شوارعها الرئيسية فى السنوات الأخيرة.

وجددت وزارة التنمية المحلية التأكيد على أن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين، الذى وجَّه به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعات مجلس المحافظين، بتشطيب وطلاء واجهات المنازل فى المحافظات يأتى فى إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، مؤكدة أن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن.

وأوضحت أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يتضمن ضمن شروطه أيضاً ضرورة طلاء ودهان واجهات العقارات المخالفة كاملة التشطيب قبل التصالح.

من ناحية أخرى، واصل الفريق المركزى لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية زيارته أمس لمحافظة أسيوط، وذلك لتقديم الدعم الكامل لفريق وحدة المشروع الفرعية بالمحافظة، والتأكيد على أهداف المشروع ومناقشة مهام وآليات التنفيذ والمهام المكلف بها الجهات المشاركة، وإجراءات التنسيق المقترحة والتأكيد على أهمية المعلومات فى اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة وسليمة وآليات الشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

ويستكمل فريق عمل المشروع المركزى عقد المقابلات مع الشباب المتطوعين واختيار المتميز منهم لضمهم إلى المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، وفريق الرصد الميدانى ومناقشة خطة عمل محافظة أسيوط ومؤشرات قياس الأداء وتحديد الإمكانيات المعلوماتية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

وأوصى فريق العمل المركزى للوزارة خلال زيارته لأسيوط بضرورة تفعيل لجان السكان بالمراكز وعمل لجان سكانية على مستوى القرى، وتدعيم فريق الرصد الميدانى بجميع الأجهزة والأدوات اللازمة لتأدية أعمالهم بإشراف كامل من مراكز المعلومات.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية فى 5 محافظات، هى المنيا وسوهاج وقنا وأسيوط والقليوبية، بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز نهج لا مركزى متعدد القطاعات لضبط النمو السكانى تحت قيادة المحافظ فى المحافظات الخمس، وبمشاركة الشباب فى المتابعة وفى صنع القرار فى ضوء ضرورة تكاتف جهود جميع الشركاء لضبط النمو السكانى باعتباره أحد معوقات التنمية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بجميع محاورها.