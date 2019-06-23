وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة إسراع تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الوجه المضيئ والحضاري لمحافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والنوافذ ووضع جدول زمني محدد للانتهاء منها بعد أن جرى تحديد العقارات التي سيجري طلائها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالديوان العام وتماشياً مع خطة المحافظة نحو تطوير وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير ودهان البلدورات وإحلال الأعمدة الكهربائية الجديدة محل المتهالكة وإزالة صناديق القمامة من منتصف الطرق والجزر ووضعها على جانبي الطريق ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين.

وكان محافظ الشرقية أصدر قراراً بإلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بجميع الوحدات المحلية بالمدن والقرى بطلاء واجهات المباني باللون "البيج الفاتح" والنوافذ الخارجية باللون الأخضرـ وذلك حفاظا المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاء الواجهات الخارجية للعقارات.