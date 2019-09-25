أثارت الفنانة السورية أصالة، قلقَ جمهورها بنشرها رسالة غامضة عبر صفحتها على موقع "انستجرام"، قالت فيها "لا أعرف تحديداً بماذا أُفكّر ، ولا ما أُريد ، حتّى الأماني مُتناقضة، وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني!! ولا أُجيب .. وإنّ سألني أحد عنّ أحوالي.. أُجيبه لا أعرف؟ وأسأله كيف تراني أبدو؟ أو هلّ أنا بخير؟ وغالباً مايقولونه لايطمئنّ، ولا أعرف لماذا أنا هكذا !!! أنا في مرحلة عنوانها (لاأعرف)... ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ماهو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟".

وأضافت أصالة: "شعوري تائه بين المتناقضات، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنة، يتألّم حتّى يصل الألم قلبي، وروحي ترى فيما أقوله سخفا، فكيف يعبّر الكلام عنّ هذا العالم الكبير بداخلي، فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضاً، حتّى أصبحتُ غير قادرة على فصلها، أنا لستُ على مايرام، وما أنا بحزينة ولاسعيدة، حولي أصدقاء كثر أحبّهم، لكنّي لستُ معهم وما أنا بوحيدة، أعشق عائلتي ولا غنى لي عنهم، أعيش بينهم لكنّني غريبة".

وتابعت: "مرحلة قدّ لاتكون هيّنة رغم أنّني في قلب صعوبتها الآن أحيا، وتبدوا كأنّها سهلة، أيّامي كسماء لندن الّتي أنا اليوم أراقبها ورغم ذلك لا أعلم بعد هذه اللحظة، إنّ كان غيمها سيُمطر، أمّ أنّ الغيوم تكتّلت لأنّها اعتادت ذلك، وأخيراً لقدّ حدّثتُ نفسي معكم، لأُفضفض منّ خلالكم، علّني أعرف ماذا هناك؟".