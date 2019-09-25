اتهم المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم وراء تزوير صفحة على الإنترنت باسم شركة أوراسكوم للإنشاءات، ساخرًا: "الإخوان عندهم غباء متسلط عليهم، الإخوان عايزين جمعة ويشبعوا فيها لطم".

وقال ساويرس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "الإخوان لن يستطيعوا استغلالي، لأن أنا انتمائي لمصر"، موضحًا في الوقت ذاته أن مصر أصبحت محط اهتمام العالم باعتبارها من أهم الأسواق الناشئة.

وتابع: "شركة أوراسكوم لديها موقع كبير، وجماعة الإخوان غباؤها متسلّط عليها وتنتهز أي فرصة، ونار جهنم ولا أي حاجة من دول".