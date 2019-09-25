تسببت الخلافات الزوجية والعائلية فى انتحار سيدتين وفتاة بالصعيد، اليوم، بعدما أقدمت إحداهن على شنق نفسها داخل غرفة نومها، فيما تناولت الأخريان مواد سامة للتخلص من حياتهما، بعد فشلهما فى حل مشاكل تعانيان منها.

وفى قنا، عُثر على جثة «أسماء. أ. أ»، 26 عاماً، مشنوقة فى منزلها بقرية السلامية التابعة للمركز، وكشفت تحريات المباحث أن ربة المنزل أقدمت على الانتحار بخنق نفسها بـ«إيشارب» بسبب خلافات زوجية، فيما أكد الإخطار الثانى إقدام فتاة على الانتحار، بتناول مادة سامة، بسبب خلافات عائلية، بقرية الشاورية التابعة لنجع حمادى.

وفى أسيوط، تخلصت «عدوية. أ. ع»، 41 عاماً، ربة منزل، من حياتها بتناول حبوب حفظ الغلال السامة بمركز أبوتيج، وأوضحت تحريات الشرطة أن خلافات أسرية وراء إقدام الضحية على الانتحار.

فى نفس السياق، عثر الأهالى على جثة مدير إدارة بشركة «بتروجت»، معلقة على حامل تكييف إثر سقوطه من أعلى أحد الأبراج السكنية بميدان البنوك، وسط مدينة أسيوط.