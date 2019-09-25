عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، تسجيلًا صوتيًا لإخواني لم يفصح عن هويته، لكنه كان يتحدث إلى الإخواني الهارب بهجت صابر، وأعرب فيه عن يأسه من انتهاء أمر الجماعة في مصر.

وجاءت المكالمة كالتالي:

بهجت صابر: شايفهم يا محمد شغالين؟ (يقصد قيادات الجماعة الإرهابية ومدى تأثيرهم في الشارع المصري).

محمد: خلاص بقى خلصت.

بهجت صابر: إيه التعليمات بتاعتهم خلصت؟

محمد: آه كل سنة وانت طيب.

بهجت صابر: هه.. الناس دي المفروض تقاتل لآخر لحظة.

محمد: تقاتل إيه وتتنيل إيه، ما خلاص القضية انتهت.

وقال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقًا على ما جاء في التسجيل الصوتي: "نقاشات الإخوان إن القضية انتهت، وإنها سبوبة".

بدوره قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، ضيف الحلفة، إن الجماعة الإرهالية تحاول إثارة القلق في الشارع المصري، حتى يخاف المصريون ويترقبون للأحداث بشيء من المبالغة، ما يمكن أن يجعلهم قادرين على تصعيد الأحداث.