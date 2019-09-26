كشف تقرير الجهاز المحاسبي التركي لتقييم الأداء لعام 2018، أن المؤسسات الحكومية في عهد حزب العدالة والتنمية التركي تعرضت لخسائر كبيرة للغاية بسبب الإجراءات الخاطئة.

حسب التقرير تعرضت تركيا لخسارة بقيمة 142 مليار ليرة تركية، نتيجة الأعمال والإجراءات الخاطئة التي اتخذها حزب العدالة والتنمية في عام 2018.

الجهاز المحسابي قام بفحص وتدقيق الأنشطة الخاصة بـ372 إدارة حكومية، من بينها 33 إدارة عامة ذات موازنة عامة، و92 إدارة بميزانية خاصة، و35 إدارة أخرى ذات ميزانيات خاصة.

وأوضح التقرير أنه في السنوات الأخيرة، في عهد حزب العدالة والتنمية، تعرضت مؤسسات الدولة الحكومية لخسائر بنحو 2 تريليون و230 مليارا و651 مليونا و58 ألف ليرة تركية.

اللافت أن التقرير لم يتطرق إلى التبرعات والمساعدات التي تقدمها بلديات المدن التابعة للحزب الحاكم إلى الجمعيات والأوقاف المختلفة؛ إذا تجاهل التقرير تقديم أي معلومات عن 134 مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى إخفاء المعلومات المتعلقة برأسمال وأصول 129 مؤسسة حكومية.