زعيم المعارضة في تركيا: الوضع الحالي للجيش التركي "غير مطمئن"

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كيليتجدار أوغلو، إن الوضع الحالي للقوات المسلحة التركية غير مطمئن، مشيرا إلى "أن الحكومة تسعى جاهدة لتحويل البلاد إلى دولة الحزب، وهناك مخاوف من أن يكون الدور قد حان لسيطرة الحزب على الجيش أيضا".

كيليجدار أوغلو تطرق في تصريحاته إلى قرارات مجلس الشورى العسكري، في أغسطس الماضي، بإقالة عدد كبير من قيادات القوات المسلحة، ومن بينهم قيادات شاركت في العمليات العسكرية فى سوريا، حسب موقع "يتكين ريبورت" الإخباري.

ولفت إلى أن أردوغان تخلص من قيادات الجيش غير المقربة منه، وأنه يسعى لتشكيل فريق موالٍ له داخل صفوف القوات المسلحة التركية.

وأكد كيليجدار أوغلو أن الأخطاء التي كانت في الماضي تعاد مرة أخرى بشكل متعمد، داعيًا أردوغان لجعل الجيش خارج اللعبة السياسية اليومية.

وأوضح كيليجدار أوغلو أن عملية الترقية الأخيرة في صفوف قيادات الجيش بقرار مجلس الشورى العسكري برئاسة أردوغان، تمت بناءً على توجهاتهم السياسية وليس الكفاءة.