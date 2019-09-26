"تضامن دمياط" تستقبل ممثلة يونيسيف لتقييم عمل لجان حماية الطفولة

استقبلت مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، اليسا كالبونا ممثلة منظمة اليونيسيف، بمشاركة المشرفين على تفعيل لجان الحماية بمنظمة اليونيسيف، وأعضاء لجان ووحدات الحماية للجان حماية الطفولة الفرعية لتقييم عمل اللجان الفرعية.

ضمت الجلسة أهم الإنجازات والتحديات التي واجهت عمل اللجان خلال الفترة السابقة، ومقترحات التغلب عليها، كما أثنى الحضور على ممثلي منظمة اليونيسيف على الجهد المبذول داخل اللجان الفرعية، ومدى الدعم المقدم من اللجنة العامة للأعضاء في ظل قيادة واعية متميزة فى ضوء العمل الجماعي.

وأشار وكيل الوزارة إلى عرض مقترح يتضمن استقبال أعضاء وحدات الحماية الفرعية من مختلف المحافظات، لنقل الخبرة وتبادل المعرفة بين الأعضاء، وأعقب ذلك زيارة لمقر وحدة الحماية بقسم أول وثاني ومركز دمياط ومقابلة كلا من حازم حواس رئيس مركز ومدينه دمياط.

وجرى عرض نماذج لحالات خط نجدة الطفل 16000 وحالات الرصد والتدخلات التي تمت، وتم تقييم الوضع الحالي للجان الحماية.