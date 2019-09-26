قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن جماعة الإخوان تجيد إرسال رسائل وتصدير صورة في الخارج من أجل تشويه الدولة المصرية، موضحًا أن الأمور كانت تسير في مصر على ما يرام والجو هادئ للغاية، "لحد ما العيال دي ظهرت وعملت الشغب ده، كان من المقرر استضافة نجمَين عالميَّين ولكنهما اعتذرا عن عدم حضور المهرجان بسبب العيال دي".

وأضاف "ساويرس"، خلال حواره عبر الكونفرس، على شاشة "dmc"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن وسائل الإعلام في الخارج ما زالت تأخذ موقفًا وتحاول تهويل الأمور في ما يتعلق بالأحداث في مصر، مضيفًا: "العيال دي نزلت الشوارع لأنهم مأجورون، وبياخدوا فلوس ولهم انتماء، وده وضع طبيعي لأنهم بياخدوا تعليمات".

وأشار رجل الأعمال إلى أنه ليس هناك خوف على مصر من هذه الشائعات، حيث إن الشعب المصري متماسك، كما أن عناصر الشغب لم تفلح في جذب الشعب المصري: "ماعرفوش يلموا حد من الشعب، وبالتالي فلا خوف منهم ولا خوف على مصر، دي حاجة تزعل إن ينزل شوية عيال يعملوا مشاكل، وهمَّ عددهم 200 عيل كده، ونص عدد الحاضرين في صالة مهرجان الجونة هنلاقيهم أكبر منهم".

وتابع: "أنا لو أخدت نصف الناس اللى كانوا حاضرين فى الصالة النهاردة، ونزلنا الشارع كنا عملنا مظاهرة أكبر منهم مائة مرة، باعتباري مستثمر، أنا بقيت مطّمن إني باستثمر وأحط فلوسي في مصر أكتر من قبل كده".