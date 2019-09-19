أعرب رجل الأعمال سميح ساويرس، عن سعادته البالغة بحضوره فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذي بدأ منذ قليل، ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه "مستبشر خيرا من فعاليات هذه الدورة من المهرجان".

وأضاف ساويرس، على هامش فعاليات المهرجان: "المهرجان شكله هيكون جذاب، وإن شاء الله نعمل مهرجانات جديدة السنوات القادمة، كل ما الخير يزيد هيعم على الجميع"، موضحًا أن مهرجان الجونة أصبح معروفًا للجميع سواء داخل مصر أو في الخارج.

وتابع: "إحنا مابقناش محتاجين نشرح الجونة دي فين وإيه هو مهرجان الجونة، الدعاوى التي خرجت أرسلت للأشخاص الذين طلبوها، وهذا يُعد تقدما كبيرا"، موضحًا أنه جرى العمل على الاستفادة من المهرجانات السابقة.

وعن الشخص الذي يريد سميح ساويرس التقاط صورة معه حال رؤيته: "بحب عادل إمام، بالنسبة لي كل ما بشوفه بحس إني عاوز أتصور معاه، بيرجعني للزمن الجميل، بفتكر على طول مدرسة المشاغبين، مفتكرش إني شاهدت على الشاشات أكتر من المسرحية دي، تخيل بقى لما أشوفه على الطبيعي الإحساس بتاعي يبقى عامل إيه".

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.