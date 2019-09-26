نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديد أي شخص، وذلك في معرض التعليق على الاتصال الهاتفي المثير للجدل الذي أجراه في يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلنسكي.

وأضاف ترامب - في مؤتمر صحفي عقده الليلة الأربعاء في نيويورك نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن ما تردد بشأن الاتصال الهاتفي مجرد "خدعة كبرى" متهمًا الديمقراطيين في الكونجرس بتهديد أوكرانيا بقطع المساعدات وهي ذات التهمة التي ألصقوها به، موضحًا أن الديمقراطيين ذهبوا إلى أوكرانيا من أجل تهديد الرئيس زيلنسكى بالإقدام على أفعال معينة (لم يحددها) وإجبار الحكومة الجديدة على تنفيذ ما يريدون.

ونفى ترامب ممارسة أي ضغوط على زيلنسكى خلال الاتصال الهاتفي من أجل التحقيق في حصول نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن على عمل في شركة غاز أوكرانية بأجر كبير.