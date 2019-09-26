لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، اليوم، إثر تصادم سيارة ملاكي بـ توك توك بطريق قرية انفسط بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وانتقلت 5 سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وهم: أشرف وجيه قرني، 19 عاما، مقيم بقرية "ونا القس"، ومحمود معوض عطوة، 19 عاما، مقيم بقرية أبو صير، رمضان حمدى رمضان، 19 عاما، ومقيم بقرية افوه.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم، وإجراء جميع الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وهم: نبوى منصور محمد 40 سنة، إسلام عاطف فتحى، 19 عاما، ومقيمان بقرية أبو صير، مصطفى شعبان محمد، 17 عاما، مقيم بقرية أبويط، محمد عبد الله محمد.