أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بالركاب برصيف بمدخل محور عدلي منصور شرق النيل في مدينة بني سويف، ونقلوا للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم بمدخل محور عدلي منصور من الجهة الشرقية، حيث دفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

والمصابين هم: علياء عادل عبدالحميد، 16 عاما، طالبة، مقيمة مركز ناصر، مصابة جروح وسحجات وكدمات مختلفة بالجسم، وأميرة شعبان عبد السلام، 20 عاما، مقيمة مركز ناصر، طالبة، مصابة جرح قطعي بالرأس 3 سم، نوره رمضان جودة، 32 عاما، مقيمة مركز ناصر، مصابة جروح بالوجه وكدمات، رجب مجدي عبده، 28 عاما، مقيم رياض باشا مركز بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، سائق، ومحمد سعيد عبد الحميد، 7 أعوام، طفل، مقيم مركز ناصر، مصاب كدمات وسحجات، صباح رمضان جوده، 31 عاما، مقيمة مركز ناصر، ربة منزل، مصابة جروح وسحجات وكدمات بالجسم.كما اصيب في الحادث حبيبة مسعد عبد الحميد، 21 عاما، مقيم مركز ناصر، مقيم مركز ناصر، طالبة، مصابة كدمات بالجسم، وهدير نادى برهان، 16 عاما، مقيم جزيرة ابو صالح، طالبة، مصابة كدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، بإشراف الدكتور طارق إدريس مدير عام المستشفى.