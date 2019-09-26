استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات ملف الإسكان الاجتماعي، مؤكدا تنفيذ 365 ألف وحدة سكنية والعمل على تنفيذ 220 ألفا آخرين وعرض 82 ألفا للمستهلك، مشيرا إلى أن المشروع يوفر 3 ملايين فرصة عمل.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإسكان الاجتماعي يستهدف شريحة معينة من المواطنين لها دخل معين ومُثبت ويخضع لتنظيم معين طبقًا للقانون.

وأكد أن أسعار هذه الوحدات بدأت من 154 ألف جنيه ووصلت لـ 240 ألف جنيه في أعلى المناطق تكلفة، مشددا على أن كل هذه الوحدات مدعومة من الدولة، "نسبة التمويل من الدولة وصلت في الوحدة الواحدة لـ97 ألف جنيه وتكلفة الوحدة شاملة سعر الأرض والمرافق لن تقل عن ضعف ثمن الوحدة".

وأوضح أن مشروع الإسكان فوق المتوسط لا يحصل على أي نوع من الدعم ويحقق هامش ربح نظرًا للمكان الجغرافي، لافتا إلى أن مساحة هذه الوحدات تصل لـ115 مترا، ويصل سعر الوحدة لـ 800 ألف جنيه، حسب الموقع الجغرافي.