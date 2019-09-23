أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقعها الرسمي طرح 13 محلا وصيدلية واحدة للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 15 و99 مترا مربعا في الأسواق التجارية بمختلف مناطق المدينة.

وتتمثل الشروط في الآتي

- تطلب كراسة الشروط من مقر جهاز المدينة نظير 500 جنيه لكل محل أو صيدلية.

- تعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز.

- يجرى سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد.

- يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد الآتي:

1- استكمال سداد نسبة 10%+ 1%مصاريف إدارية+ 5.% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد.

2- استكمال سداد القيمة الإجمالية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

3- أو يسدد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 2%+ 5.% مصاريف إدارية.

4- سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام للمحلات بمناطق الإسكان الاجتماعي فقط.