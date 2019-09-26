على متن مركبة "سويوز إم إس 15"، شارك رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمة فضائية، انطلقت، الأربعاء، في محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، بعد أن تم اختياره من بين آلاف المتقدمين.

8 أيام يقيمها "المنصوري" على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء الروسية التي انطلقت على متن مركبة "سويوز إم إس 15"، ويعود يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، على متن المركبة "سويوز إم إس 12".

وتستعرض "الوطن" فيما يلي معلومات عن العربي الأول في السطور التالية:

- ولد المنصوري في 13 سبتمبر عام 198، بعمر الـ36 عاما.

- التحق بكلية خليفة بن زايد الجوية.

- حصلت على بكالوريوس في علوم الطيران عام 2004.

- وهو طيار عسكري في القوات المسلحة الإماراتية.

- يعتبر أحد أبرز طياري مقاتلة "إف16" في الإمارات.

- شارك في عدة عروض استعراضية جوية منها اليوم الوطني الإماراتي ومعرض دبي للطيران".

- لديه خبرة تمتد إلى أكثر من 14 عاما في الطيران الحربي.

- أتم 1400 ساعة من التدريب على مدار 18 شهرًا شملت 96 دورة تدريبية.

ووصف المنصوري رحلته إلى الفضاء، في تصريح صحفي له، بأنها أشبه بـ "العيش ما هو مستحيل"، موضحا أنها تمثل علامة فارقة بالنسبة له شخصيا، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة.

ووصل رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة الأميركية جيسيكا مير، وقائد الرحلة الروسي أوليج سكريبوتشكا، وأجرى اتصالًا هاتفيًا من هناك.