تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع.. ولسنا ضد تنمية إثيوبيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه "لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، مشيراً إلى أن 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين، مشدداً: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا"، وأوضح الرئيس السيسي، خلال حواره مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي، أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، موضحاً أنه كان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت، مضيفاً: "عندما ضعفت الدولة المصرية كان هناك ثمن دفعه المصريون وستدفعه الأجيال القادمة".

السيسي لـ"أمين عام الأمم المتحدة ": مصر حريصة على وحدة ليبيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى مع أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، صباح أمس، وأعرب الرئيس، خلال اللقاء، عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا دعم أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 74، وتطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل لاستقرار ووحدة ليبيا وجيشها الوطني، مؤكداً ضرورة وضع مصلحة الشعب الليبي الشقيق قبل أي اعتبار وأن تراعي الحلول السياسية توفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي، والقضاء على الإرهاب على نحو تام، بما يمهد الطريق أمام فتح آفاق جديدة للتنمية في ليبيا.

السعودية تحمِّل إيران مسؤولية هجوم "أرامكو".. وتتوعد بالرد

اتهمت السعودية إيران مرة أخرى بالوقوف وراء الهجوم على شركة "أرامكو" ، مشددة على ضرورة تحميل الجانب الإيراني تبعات هذه العملية وألا يبقى هذا الاعتداء دون رد، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في حوار مع صحفيين عقده، مساء الأربعاء، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يمكن أن يمر الهجوم على المنشآت النفطية السعودية دون رد، ويجب أن "تكون هناك تبعات بالنسبة إلى إيران لما فعلوه".

الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأربعاء، أنه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقا سياسيا في البلاد، وقال "ريفلين" لـ"نتنياهو"، أمام الصحفيين، "أكلفك بتشكيل الحكومة"، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود"، وجاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس.

رئيس البنك الدولي يؤكد للسيسي استمرار دعم الإصلاح الاقتصادي بمصر كمنوذج يحتذى به

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر أمس بمقر إقامته في نيويورك، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وأكد "مالباس" استمرار موقف البنك الداعم تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية، كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية.

وزير الخارجية يوقع بروتوكول استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على التعاون والجهد المشترك بين مصر والولايات المتحدة، وهو ما أسفر عنه استعادة مصر "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ"، وهو ما يعكس مدى التعاون والعلاقات القوية التي تربط كلا من الدولتين، وأضاف شكري، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي لاستعادة التابوت المصري والذي أقيم بمكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك، أن مصر تحرص دائما على حماية تراثها الثقافي، لذلك أصدر الرئيس المصري القانون رقم 91 والذي يعاقب بالسجن المؤبد لكل من يعمل على تهريب الآثار المصرية.

القصة الكاملة لتعذيب طفلة على يد جدتها في الدقهلية

طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها الـ5 أعوام، تعيش برفقة جدتها بعد أن تخلى عنها والديها واتجه كل منهما لحياته الخاصة، تاركين الصغيرة "جنة محمد" تواجه مصيرها المشؤوم، الذي تلقته على يد جدتها، فحفرت على جسدها آثار التعذيب والحرق، لترقد حاليًا بمستشفى المنصورة العام الجديد.

تعرف على الأوراق المطلوبة لتظلم المستبعدين من دعم التموين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بشأن التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقفة تموينيا بقرار لجنة العدالة اجتماعية، وجاء نص المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، أن المواطن سيتقدم بتظلمه مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات بمكتب التموين التابع له، وكان في السابق يتقدم المستبعد من البطاقات بتظلمه عبر الموقع الإلكتروني.

عمرو دياب يصل إلى الجونة استعدادا لحفله الغنائي

وصل الفنان عمرو دياب لمدينة الجونة لإحياء حفل غنائي خاص تابع لإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، ومن المقرر أن ينطلق حفل عمرو دياب من الساعة الثالثة اليوم الخميس، ويستمر إلى الساعة التاسعة، والحفل مقتصر فقط على نجوم مهرجان الجونة وعدد من الشخصيات العامة التى دعتهم الشركة للحفل.

لجنة المسابقات: عقوبات مشددة على الأندية بسبب تأخر بدء مباريات الدوري

قرر حسام الزناتي، مدير إدارة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، تطبيق عقوبات رادعة على أي أندية الدوري، بسبب تأخير بدأ مباريات المسابقة خلال الأسبوع الأول بالموسم الجاري، وقال الزناتي، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، مساء الأربعاء: "راجعنا جميع مباريات الأسبوع الأول للوقوف على الأخطاء، تأخُر بدء المباريات ظاهرة متكررة يجب معالجتها".