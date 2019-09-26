استغاث عدد من أهالي قرية راجي الشرقية بمحافظة بني سويف، بوزير الري، لسرعة إنهاء إجراءات نقل الإشراف الإدارى لقطعة أرض عبارة عن مصرف مردوم منذ 30 عاما في مركز ببا، وتقع تحت إشراف مصلحة الري.

وطالب الأهالي بنقل تبعية القطعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، لغرض المنفعة العامة، نظرا لشكوى الأهالي من نقص الخدمات العامة وحاجتهم إلى مدرسة ومركز شباب ومعهد أزهري ووحدة صحية.

وتصل مساحة القطعة إلى حوالي 4 أفدنة، وتم عمل الخرائط المساحية المطلوبة والحصول على موافقة كل الإدارات التابعة لوزارة الري وتم إرسال الملف للوزارة منذ شهر يناير 2018.

وقال خالد رجب أحمد، في استغاثته لجريدة "الوطن"، أن قطعة الأرض غير مُستغلة وأن قريتهم والقرى المجاورة لها ينقصها عدد كبير من الخدمات التي تتطلب قطعة أرض، مشيرا إلى أن نقل الإشراف الإداري للأرض لمركز ببا سيمكنهم من استغلالها للمنفعة العامة طبقا للقانون.

وناشد خالد رجب نيابة عن أهالي القرية والقرى المجاورة "كاترينا وماركو والظرابى والبراوي" وزارة الري بسرعة الموافقة على نقل الإشراف الإداري للقطعة المذكورة لإنشاء مشروعات خدمية عليها، مشيرا إلى أن إدارة الري بمحافظة بني سويف أبدت موافقتها على التخلي عن الإشراف الإداري على الأرض وأن ملف هذه الأرض الآن موجود بإدارة صيانة المجاري بوزارة الري ويرد عليهم المسؤولون منذ عامين أن الأمر برمته سيتم عرضه على اللجنة المختصة، مستنكرًا بقاء مسألة خاصة بالمواطنين قيد العرض على اللجنة المختصة لمدة عامين.

وأوضح صاحب الشكوى أنه يأمل في أن يصدر وزير الري قرارًا بسرعة إنجاز ملف هذه الأرض، تماشيا مع عصر الإنجازات الضخمة، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.