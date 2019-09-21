وزارة الري تعلن عن 46 وظيفة شاغرة.. الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية العليا بالوزارة.

وتضمن الإعلان 46 وظيفة من الوظائف القيادية، بشرط طلب مجموعة من النماذج مطلوب استيفائها للتقدم للوظيفة.

وأوضحت الوزارة أن مدة تقديم المستندات شهر كامل، يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 مع التأكيد على الآتي:

1- مقترح التطوير للوظيفة يجب أن يكون طبقًا للنموذج المرفق.

2- بيان السيرة الذاتية يجب أن يكون طبقًا للنموذج المرفق.

3- جميع البيانات والمستندات المطلوبة سيتم استلامها على cd فقط وبصيغة pdf.

وتقدم الطلبات (باسم وزير الموارد المائية والري)، للأمانة الفنية لشؤون القيادات بمبنى الوزارة بالدور العاشر بشارع كورنيش النيل بإمبابة، وذلك لمدة شهر من تاريخ النشر مرفقًا به الآتي:

(6) صور فوتوغرافية - CD محمل عليه ملف بصيغة PDF يحتوي على (صورة الرقم القومي – صورة جواز السفر – صورة الرقم القومي (للزوج أو الزوجة) وللأبناء – صور شهادات ميلاد الأبناء الذين لم يستخرجوا الرقم القومي – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة – مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين (وفقًا للنموذج المعد لذلك) – المستندات الدالة على القدرات العلمية (الحصول على درجات علمية – إجادة لغات أجنبية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي – الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية) – التاريخ الوظيفي مشتملًا على ما يلى (الإنجازات التي حققها المتقدم أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة) – بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل مشتملًا على (مرتبة كفاية الأداء للخمسة تقارير الأخيرة – الجزاءات الموقعة على المتقدم وعما إذا كان قد تم محوها من عدمه مع بيان ما إذا كان محال للمحاكمة التأديبية او الجنائية أم غير محال مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك).

وسوف يتم إخطار المتقدمين بميعاد إجراء الاختبارات معهم أمام لجنة الوظائف القيادية بالوزارة والتي ستشتمل على اختبارات في مجال اللغة والحاسب الآلي والمهارات السلوكية إلى جانب الاختبارات الأخرى المرتبطة بكل وظيفة، ويشترط اجتياز المتقدم للاختبارات، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد غير مستوفاة أو بعد انتهاء المهلة المحددة المشار إليها.