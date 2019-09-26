تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 26 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يعقد مؤتمرا صحفيا

يعقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية ظهرا بفندق الماريوت لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب.

الحكم على وزير الإسكان الأسبق

تصدر محكمة جنايات القاهر النطق بالحكم على وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان و رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استكمال محاكمة المتهمين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

مشاركة مصر للمرة الأولى في معرض نيروبي الدولي للكتاب بكينيا

تشارك مصر ولأول مرة في فعاليات الدورة الـ22 لمعرض نيروبي الدولي للكتاب بكينيا والمقام تحت عنوان "قراءة .. تطبيق .. حرية".

كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية تنظم ندوة عن مستقبل التصنيع الغذائي بمصر

تنظم كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ندوة عن مستقبل التصنيع الغذائي بمصر والتي تنظمها أقسام علوم وتكنولوجيا الغذاء، والألبان.

انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة أطفال الأزهر

ينظم قسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ، المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة أطفال الأزهر، بالاشتراك مع جمعية جراحة الأطفال المصرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

حفل غنائي ببيت الغناء العربي

ينظم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيًا للأصوات الذهبية بقيادة المايسترو مدحت عبدالسميع، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

معرض "العزف على الأمواج" بمركز محمود مختار الثقافي

ينظم قطاع الفنون التشكيلية ، معرض "العزف على الأمواج" للفنان نصر عبد الجابر ، بمركز محمود مختار الثقافي، في تمام الساعة السابعة مساءً.

حفل فرقة جوهرة الشرق بمعهد الموسيقى العربية

يستضيف معهد الموسيقى العربية حفل فرقة جوهرة الشرق للموسيقى العربية بقيادة أيمن محيى الدين وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباريات الدوري العام المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "حرس الحدود ووادي دجلة " على استاد حرس الحدود في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، و تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "انبى و طلائع الجيش"على استاد بتروسبورت وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام المصري.