دار الأوبرا تحيي ذكرى بليغ حمدي وفايزة أحمد

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الخميس، أولى حفلات الموسم الفني الجديد لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، بمناسبة ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي والمطربة الراحلة فايزة أحمد.

تضمن برنامج الحفل أجمل الألحان التى قدمها الراحلان في زمن الفن الجميل، واختتمت المطربة مروة حمدى الحفل برائعة كوكب الشرق "فات الميعاد".

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية جرى تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004، وتضم نجوم الشباب الواعد.

شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية، ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.