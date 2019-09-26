حملة على المراكب النيلية غير المرخصة.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

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محمود الكردوسي يكتب: كيف تكون معارضاً وطنياً؟!

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الأحد.. ملتقى توظيفي للشباب في جامعة أسيوط

الأحد.. ملتقى توظيفي للشباب في جامعة أسيوط

فيديو.. "الإفتاء" تحذر من التستر على إرهابيين: لعن الله من آوى محدثا

فيديو.. "الإفتاء" تحذر من التستر على إرهابيين: لعن الله من آوى محدثا

بالأسماء.. إصابة 9 عمال في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بصحراوي بني سويف

بالأسماء.. إصابة 9 عمال في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بصحراوي بني سويف

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