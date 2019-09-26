حملة على المراكب النيلية غير المرخصة.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

بدأت وزارة النقل الممثلة في هيئة النقل النهري، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية في شن حملة على جميع المراكب النيلية، لضبط المخالفات للمراكب التي تعمل دون تراخيص، وكذلك إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

وقال مصدر بالنقل النهري، إنَّ اللواء ياسر جلال رئيس هيئة النقل النهري، سينظم خلال أيام حملات تفتيشية على المراسي النيلية للتأكد من صحة التراخيص، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة على المراكب والعائمات النيلية، حفاظَا على أمن وسلامة الركاب، مشيرا إلى أنَّه سيتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لترخيص المراكب النيلية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه سيتم فحص 20 مركبًا نيليًا للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، مشددًا على مراقبي ومفتشي الهيئة بمنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة بها، حفاظًا على أرواح المواطنين.