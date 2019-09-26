سفير الصين بالقاهرة: استثماراتنا بمصر 7 مليارات دولار.. ونصف مليون سائح

أكّد لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة، أنَّ بلاده تتعاون وتنسق مع مصر بشأن القضايا الدولية والحوكمة العالمية؛ مما يسهم في دعم الاستقرار والطاقة الإيجابية في تطوير العلاقات الدولية، موضحًا أنَّ التعاون الثنائي "بكين - القاهرة" في كل المجالات يشهد ازدهارًا، خاصة أنَّه جرى تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الصين بالقاهرة، مساء أمس، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 70 عامًا علي تأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور عدد من الوزراء ومجموعة من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدي مصر.

بكين تتعاون وتنسق مع مصر بشأن القضايا الدولية

وأضاف "ليتشانج "، أنَّ العلاقات المصرية الصينية تحت قيادة الرئيسين عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج؛ أصبحت أكثر تميزًا وشمولًا ونموذجًا وذات بعد استراتيجي.

واستكمل: "دعمت مصر والصين بعضهما البعض منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 63 عامًا"، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 7 مليارات دولار، فيما بلغ عدد السائحين الصينيين نصف مليون سائح عام 2018.

وأوضح السفير الصيني، أنَّ منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني – المصري "تيدا" في عين السخنة أصبحت منطقة صناعية مهمة في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

عدد السائحين الصينيين في مصر يصل إلى نصف مليون سائح

ولفت إلى المشروعات الصينية في مصر والتي من بينها إطلاق مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" ورفع شبكة الكهرباء القومية وتنفيذ شركة "هواوي" الصينية مشروعًا لتركيب معدات الاتصالات في الجونة بالبحر الأحمر وواحة سيوة ووادي الملوك في محافظة الأقصر.

وأوضح أن بلاده حققت خلال 70 عامًا الكثير من الإنجازات رغم الصعوبات والتحديات، مشيرًا إلى أنَّه تم انتشال 740 مليون صيني من الفقر واحتلت الصين المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي، كما أنَّها تسهم بنسبة 30% من نمو الاقتصاد العالمي.

وبين أنَّ الاستثمارات الصينية في الخارج بلغت 129.8 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الصينية 2.14 تريليون دولار، ما يعني أن الصين أصبحت قوة مهمة للاستقرار في نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار سفير الصين بالقاهرة، في ختام كلمته، إلى مساهمة بلاده في عمليات حفظ السلام في العالم، مبينًا أنَّها احتلت المرتبة الثانية من حيث مساهمتها في ميزانية حفظ السلام، ومن من حيث مساهمتها في عدد القوات بين الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.