الأحد.. ملتقى توظيفي للشباب في جامعة أسيوط

تنظم حاضنة الشركات الناشئة "همة" بجامعة أسيوط بالتنسيق مع المحافظة، ملتقى توظيفي للشباب، في الفترة ما بين 29 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بهدف توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسبة البطالة بالمحافظة، وذلك بمشاركة مجموعة من الشركات التي يتوفر بها عدد من الوظائف في مجالات مختلفة.

وقال محمد ياسين مدير حاضنة الشركات الناشئة "همة"، إنَّ اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أكّد أهمية التنسيق بين جامعة أسيوط ومديرية القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب اتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الجامعة لإقامة الملتقى التوظيفي.

وأوضح أنَّ ذلك يأتي في إطار تفعيل دور مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، ولتوفير فرصة عمل ودخل للفتاة والشاب الأسيوطي وتقليل نسبة البطالة بالمحافظة.